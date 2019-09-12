Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de önceki gece meydana gelen olayda, iddiaya göre elinde kerpetenle sokakta yarı çıplak bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada apartmandan çıkan şahsın annesi ve kardeşi komşulardan yardım istedi. Uyuşturucu bağımlısı şahsı gözaltına aldıktan sonra eve giren polis ekipleri vahşi manzarayla karşılaştı. M.E. isimli şahsın babası Mehmet Ekmen'in kerpetenle kafasına defalarca vurduğunu, ardından bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Şahsın, babasını öldürdükten sonra testereyle kardeşini de yaraladığı öğrenildi.

Oğlu tarafından vahşice öldürülen Mehmet Ekmen’in cenazesi ilk önce helallik alınmak üzere evine getirildi. Ardından Ekmen için Ataşehir’deki Küçükbakkalköy Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye baba Ekmen’in yakınları ve saldırgan şahsın testereyle yaraladığı kardeşi de katıldı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, cenaze Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Olay hakkında konuşan dayı Bayram Başkan, “Olayı duyduğumuz akşam olay yerime gittik. Gittiğimizde kayınbiraderim ev içerisinde oğlu tarafından bıçaklanarak darp edilerek öldürülüyor. Bu kardeşimiz, yeğenimiz uyuşturucu almış. Uyuşturucunun önüne geçilmesini sizler aracılığıyla çok rica ediyorum. Yaygınlaşmış olan bir şey. Son günlerde gündemimizde hep aile cinayeti. Bizim yaşadığımız acımız büyük. Başka canlar yanmasın. O kardeşimizi de birileri sürükledi bu işe. Öyle bir çocuk değildi. Uyuşturucunun etkisiyle ne yaptığının farkına varamayıp içeride babasını katlettikten sonra kardeşini testereyle yaralıyor. Binada çıktıktan sonra vatandaşlara saldırmaya başlıyor. Polisle olay yerine intikal edip şahsı alıyor” dedi.