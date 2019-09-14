Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Down sendromlu D.K. (14), güvenlik korucusu olan ağabeyine ait tabancayla oynarken yanlışlıkla ablası N.K.'yı (22) vurdu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K., Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.