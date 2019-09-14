Alınan bilgilere göre, olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Down sendromlu D.K. (14), güvenlik korucusu olan ağabeyine ait tabancayla oynarken yanlışlıkla ablası N.K.'yı (22) vurdu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K., Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Acı olay... 14 yaşındaki çocuk ablasını vurdu
14.09.2019 - 16:59 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan down sendromlu çocuk, tabancayla oynarken yanlışlıkla ablasını vurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : olay,çocuk,abla,story_,
650316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650316.aspx
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