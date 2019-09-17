Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 1 adet taş üzerine kabartmalı insan figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ordu’da tarihi eser ele geçirildi
17.09.2019 - 15:55 | Son Güncelleme: 17.09.2019 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’da tarihi geçmişi belirlenemeyen üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi.
Etiketler : Ordu,
650894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650894.aspx
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