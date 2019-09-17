Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Kozan mevkinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.40 sıralarında meydana gelen yangına kısa sürede itfaiye ekipleri ulaştı. Devam eden yangına 8 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer müdahale ediyor. Ayrıca 2 dozer ve 26 arazöz şehir dışından, 15 arazöz de takviye amaçlı Antalya'dan yola çıktı. Devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
 