Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mili Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 10 yıl İngilizce öğretmenliği yapan 36 yaşındaki Dr. Kamber Güler, 3 yıl da Dışişleri Bakanlığında mütercim olarak çalıştı. Son olarak tez araştırması için İsveç'e giden Kamber Güler, Türkiye'ye döndükten sonra Çukurova bölgesindeki mevsimlik işçilerin çocuklarından etkilenerek, göçmenler üzerine bir proje için harekete geçti. Görevinden istifa eden Güler, 13 yıllık memuriyet hayatında biriktirdiği para ile karavan satın aldın. Karavanı ile yollara düşen Güler, göç alan şehirleri dolaşarak buradaki göçmenleri fotoğraflamaya başladı.

Özellikle Çukurova’da çalışan tarım işçilerinden etkilendiğini belirten Güler, “Çocukluğumdan beri özellikle Çukurova'da tarım sektöründe çalışan çocuklar için empati kuruyordum. Doktora araştırmasından ülkeye döndüğümde göç çalışan biri olarak o çocuklar için bir şey yapmaya karar verdim. Bu karavanı alarak yollara çıktım” dedi.



Çektiği fotoğrafları hikayeleştiren Kamber Güler, bunları gittiği illerde sergilemeye başladı. Hiçbir geliri olmaması nedeniyle projeyi güçlükle yürüttüğünü belirten Güler, "2 aydır karavanımla yollardayım. Bir taraftan bilim üretiyor bir taraftan da çektiğim fotoğrafları sergilemeye çalışıyorum. 10 yıl milli eğitimde İngilizce öğretmeni olarak çalıştım. Ardından 3 yıl Dışişleri Bakanlığında mütercim olarak görev yaptım. Doktora tez araştırmam için İsveç’e gittim. Özellikle orada insanların farklı yaşam biçimi olduğunu gördüm ve ilgimi çekti. 13 yıllık devret memurluğu dönemimde yaptığım birikimle bu karavanı aldım. Açıkçası son kuruşuma kadar bu karavana harcadım. Sonra bu projemi finanse edecek bir kuruluş bulurum dedim ancak bulamadım. Bu proje için gereken kaynak çok büyük değil asgari ücret bile bunun için yeterlidir. Özellikle sivil toplum kuruluşları, göç üzerine çalışan uluslararası kuruluşlardan destek bekliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak Gaziantep Masal Parkı'nda sergi açan Güler, sergiye ilgi gösteren insanların hem karavanı hem de fotoğrafları merak ettiğini belirtti. Projesinin desteklenmesini isteyen Güler, özellikle göç üzerine çalışan kuruluşların yardımını beklediğini yineledi.

“Kıyıda köşede kalmış hayatlara ışık olmak istiyorum”

Amacının kıyıda köşede kalmış hayatlara ışık olmak olduğunu vurgulayan Kamber Güler, “Amacım özellikle kıyıda köşede kalmış hayatlara ışık tutmak istiyorum. Bu insanlara önce insan sloganıyla yaklaşmak ve onlara bu tür sergilerle bilimle insanlara ulaştırmak onları anlatmak istiyorum. Gezdiğim yerlerde kendim çektiğim fotoğrafları gittiğim yerlerde sergiliyorum. Şu ana kadar 5 il gezdim. Mersin Adana, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep’teyim. Özellikle göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerlere gitmek istiyorum. Bundan sonraki durağım Kilis daha sonra Mardin’e kadar gideceğim. Gelecek yıl Avrupa’ya gideceğim. Gaziantep’te beklenenden fazla ilgi gördüm bu beni çok memnun etti” diye konuştu.