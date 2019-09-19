Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik’e 9 kilometre uzaklıkta olan Çukurören köyünde senede yaklaşık 120 tona yakın pul biber üretimi yapılırken, köyde yaşayan hemen hemen herkes evinde kırmızıbiber üretiyor. 7 ay önce diktikleri tohumlardan oluşan kırmızıbiberleri toplayan köylüler, onları bir ipe dizerek kurutmaya bırakıyor. Bütün köyde 150 yıldır aynı tohumla üretilen kırmızıbiberleri ipe dizen köylüler, ürünleri kuruttuktan sonra kırma makinesi ile pul biber hâline getirecek.

Hasada ve biberleri ipe dizme işine katılan Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş "Çukurören köyünde eski usul ipe dizilen ve asılarak kurutulan biberlerle donatılmış avlu ve sokakları adeta kartpostallık. Bu üretimin son bulmaması adına bu yetiştiriciliği genç jenerasyonlara aktarmamız gerek. Bu köyümüze, köylülerimizin tek istediği kurutma tesisi kurulması oldu. Bizler de çalışmalar yapacağız" dedi.

81 ile satılan biberlerle ilgili konuşan Köy Muhtarı Muhittin Dündar ise "Köyümüz bu biberle anılır. Bu biber benim çocukluğumdan beri aynı tohumdan meydana getiriliyor. Hormonlu değil" şeklinde konuştu. Cem Kaan Toka İHA