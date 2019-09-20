Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde motosikletli bir maganda, trafikte seyretmeye başladı. Bir süre sonra genç, motosikletin üstüne yatarak kilometrelerce seyretti. Sürücülerin şoke olduğu o anları kaydeden arkadaşı sosyal medyada yayınladı. Şişli Harbiye Vali Konağı Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde seyreden başka bir maganda ise, benzin deposunun üzerine oturduktan sonra ellerini gidondan çekerek seyretti. Maganda bir de o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Haliç Köprüsü’nde tek teker terörü

Son olarak Haliç Köprüsü Edirne istikametinde geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde seyreden motosikletli başka bir maganda ise, araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Metrelerce bu şekilde giderek terör estiren maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan motosikletli, hem kendi hem de sürücülerin canını dakikalarca tehlikeye attı. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandaları yakalamak için çalışma başlattı.