Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Süper Amatör Lig’in 2’inci haftasında Silifke Belediyespor, Erdemlispor’u ağırladı. Silifke Şehir Stadyumunda oynanan maçta, ev sahibi takımda forma giyen Özcan Özdemir, sahaya çıktığı her maçı tribünlerden takip eden kız arkadaşı Eda Naz Gökçetin’e sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı.

Özdemir, karşılaşma öncesi yapılan seremoniye, takım arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı ‘Benimle evlenir misin?’ yazılı pankartla çıktı. Olup bitenden habersiz maçı izlemek için tribünde bekleyen Gökçetin, pankarttaki evlilik teklifini görünce bir süre şaşkınlık yaşadı. Daha sonra ise, sahadaki erkek arkadaşı Özdemir’in yanına koştu.

Tribünlerin de desteğini arkasına alan Özdemir, sevgilisinin önünde diz çöktü, “Benimle evlenir misin” diye sordu. Bu sırada Silifke Belediyesporlu futbolcular ise coşku içerisinde konfetiler patlattı.

Erkek arkadaşının boynuna sarılan genç kız, teklife ‘Evet’ diye yanıt verdi. Özdemir, yanında getirdiği tektaş yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Sürpriz evlilik teklifinin ardından Özdemir sahaya çıkarken, sevgilisi ise elindeki çiçeklerle maçı takip etti.

İki yıldır birlikte olduğu sevgilisine yeşil sahalarda evlilik teklifi yapmaya karar verdiğini belirten Özcan Özdemir, “Hayatımın en mutlu anlarından birisi bu. Sevgilimin olan bitenden haberi yoktu. Ona da sürpriz oldu. Onunla bir ömür boyu mutlu ve mesut yaşamak istiyorum. Takım arkadaşlarımızla birlikte çok uğraştık ama aldığım cevap bunların hepsine değdi. Bana destek veren takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

Aldığı sürpriz evlilik teklifi karşısında oldukça şaşırdığını ifade eden Eda Naz Gökçetin ise, “Çok mutluyum. Özcan, benim için sürpriz bir evlilik teklifi hazırlamış. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Sadece maç izlemek için gelmiştim. Pankartı görünce çok heyecanlandım. Çok güzel gelişti her şey. Onu çok seviyorum” diye konuştu.