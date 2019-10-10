Alınan bilgiye göre, Afşin ilçesinde jandarma ekipleri, DEAŞ terör örgütü şüphelisi olduğunu tespit ettiği ikametlere baskın düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan A.Z. adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.C. tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kahramanmaraş’ta DEAŞ şüpheli 2 kişi tutuklandı
10.10.2019 - 17:59 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş,DEAŞ operasyonu,
655533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/655533.aspx
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