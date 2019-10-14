Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, kaza Çivril ilçesi Cabar Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice A. idaresindeki 20 L 1322 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde giden Mehmet Korucu (30) yönetimindeki 20 LF 334 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan kamyonet, takla atarak tarlaya devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonette bulunan Mustafa Kırnata’nın (19) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ise ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonrası gencin cenazesi de otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.