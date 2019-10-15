Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cinayetin ardından Jandarma asayiş ve Jandarma istihbarat timleri geniş çaplı soruşturma başlattılar. Yapılan titiz çalışmalar sonucu katil zanlısı A.B Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kıskıvrak yakalandı. A.B. jandarmadaki ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, öldürülen Hüseyin Vural’ın daha önce bir televizyon kanalında evlendirme programına katıldığı, A.B. ise jandarmadaki ifadesinde cinayeti namus için işlediğini söylediği öğrenildi.