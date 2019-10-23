Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İzmir: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli 26

Bursa: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24