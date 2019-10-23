Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
İzmir: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli 26
Bursa: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24