Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesine bağlı Akmağara Mahallesi’nde 1 kişinin evinde sahte rakı imal ederek satış yaptığı belirlendi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, 600 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan düzenekler ile 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.