Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesine bağlı Akmağara Mahallesi’nde 1 kişinin evinde sahte rakı imal ederek satış yaptığı belirlendi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, 600 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan düzenekler ile 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Malatya'da jandarmadan sahte içki operasyonu
04.11.2019 - 22:40 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 600 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesine bağlı Akmağara Mahallesi’nde 1 kişinin evinde sahte rakı imal ederek satış yaptığı belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatya,
660583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/660583.aspx
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