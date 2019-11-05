Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Espiye ilçesinde hurdacılık yaparak hayatını kazanan Ali Akdoğan, hurda aramak için karıştırdığı sırada poşet içerisinde altın buldu.Akdoğan, bulduğu altınları ihtiyacı olmasına rağmen gidip polise teslim etti.

ALTINLAR 20 BİN TL DEĞERİNDE!

Akdoğan, “Çöpü karıştırırken bir poşet buldum. Poşetin için de altınları görünce şaşırdım. Bulduğum poşetin için de sonradan öğrendiğim yaklaşık 20 bin TL'ye değerindeki altın dolu poşeti Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek teslim ettim" dedi.

"HELALİNDEN KAZANMAK İSTİYORUM"

Her sabah önceki sabah evinin yakınlarındaki çöp konteynerine baktığını belirten Akdoğan, "Evime ekmek götürürken helalinden kazanmayı istiyorum. Her sabah yaptığım gibi nasibimi ararken böyle bir durumla karşılaştım ve hiç düşünmeden emniyete giderek altınların sahibine ulaşması için teslim ettim. Benim için en önemli şey helalinden kazanmaktır o düşünce ile bunu yaptım” ifadelerini kullandı.