Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan Şenol A. hakimiyetindeki 14 AAF 993 plakalı araç Zonguldak'tan Çaycuma'ya istikamet halinde olan kavşaktaki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü İsa Ç. ve arkasında bulunan Güllü Ç. otomobilin çarpması ile yere düştü. Olayı görenler 112 Acil servisi ve trafik polisini arayarak yardım istedi. Çaycuma itfaiyesi de olay yerine destek olarak istendi. Araç sürücüsü ve motosiklette bulunan 2 kişi de olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.