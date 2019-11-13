Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesindeki bir alış veriş merkezinin yanında bulunan çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yanan park olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda parkta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Serdivan’da çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi
13.11.2019 - 21:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 - 21:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Serdivan,çocuk parkı,ateşe verildi,
662425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662425.aspx
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