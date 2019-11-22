Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası İsmail Kurtuluş (62) yanında evinin anahtarı olmayınca dış merdivenden ikinci kattaki evine girmek için balkona tırmanmak isterken yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balkona tırmanmak isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti
22.11.2019 - 21:17 | Son Güncelleme: 22.11.2019 - 21:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da anahtarı olmayınca evine balkona tırmanırken girmek isteyen bir kişi düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,
664352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664352.aspx
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