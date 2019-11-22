Yangın, saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Onur Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. Gecekondudan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çalışmaların ardından ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi.
Beyoğlu’nda gecekondu yangını paniğe neden oldu
22.11.2019 - 23:07 | Son Güncelleme: 22.11.2019 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu’nda bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beyoğlu,
664370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664370.aspx
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