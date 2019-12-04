Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Yıldırım ilçesine bağlı Anadolu mahallesinde meydana geldi. Kumru sokakta bulunan bir metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken evin çöp ve molozla dolu olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Öte yandan evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

