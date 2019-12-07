Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam’ın medya danışmalarından Pedro Carvalho, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Cambridge Merkez Cami’de kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Carvalho, açılış çalışmaları için bulunduğu camide namaz sonrası Türk imam Ali Tos’la sohbet etti. Bu sırada Müslüman olabileceğini ancak bazı tereddütleri olduğunu dile getiren Carvalho, Tos’un şehadet getirmek için doğru zamanın “şimdi” olduğunu söylemesi üzerine kararını verdi. Carvalho “Peki o zaman bana bunun nasıl olacağını göster’ dediği İmam Tos’un yönlendirmesiyle kelimeişehadet getirdi. Camide kucaklaşmalar dakikalarca sürerken Carvalho, kalbini işaret ederek “Sebebi gerçekten de bu, başka bir şey yok. Bugün kendimi çok mutlu hissediyorum” dedi. CAMBRIDGE

Carvalho’nun Müslüman olan nişanlısının ailesi de kararı sevinçle karşıladı. Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam’ın danışmanını arayarak tebrik ettiği öğrenildi