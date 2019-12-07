Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzeri Çağdaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette giden otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kavşakta meydana gelen kaza sırasında otomobillerden birisi duramayarak yol kenarında seyir halinde bulunan bisiklete çarptı. Bisiklete çarpan otomobilin şarampole düşerek durabildiği kazada 1'i bisiklet sürücüsü olmak üzere 2 kişi yaralandı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.