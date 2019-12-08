Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil jandarma ekipleri 7 ayrı suçtan arandığı iddia edilen A.K.'yi (45) takibe aldı. A.K.'nin İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, evde saklandığı bazanın içinde yakalayarak gözaltına aldı. Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen A.K. tutuklananarak cezaevine gönderildi.