Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tahliye edilen apartmanda maddi hasar oluştu.
Manisa Turgutlu'da trafo patladı
09.12.2019 - 01:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 01:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, patlayan trafo apartmanda maddi hasara neden oldu.
Etiketler : manisa,trafo patlaması,
667510 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/667510.aspx
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