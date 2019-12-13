Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde önceki gün şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız’a benzer şekilde Diyarbakır’da yedi yaşındaki Umut Bilgi’nin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve Seyrantepe İlkokulunda okuyan Umut Bilgi, 28 Kasım’da bir bakkaldan aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağı boğazına kaçması sonucu fenalaştı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bilgi, 10 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Acı olayı anlatan anne Gülşen Bilgi “Bakkaldan gelirken çikolata almış yiyordu. Birden nefes alamayıp çırpınmaya başladı. Sırtına vurdum, o parça çıkmadı. Karnına bastırdım yine çıkmadı, parmağımla çıkarmaya çalıştım o da olmadı. Hastanede de çıkaramadılar, bizi Dicle Üniversitesine sevk ettiler. Cihazlarla çıkarmaya çalıştılar çıkaramadılar. Acilen ameliyata aldılar, bir buçuk saat ameliyat sonrasında o parçayı çıkardılar. O sırada doktor, kalbinin durduğunu, beyne oksijen gitmediğini söyledi” dedi. Acılı anne “Bu tür şeylerin zararlı olduğunu biliyorlar, niçin satışına izin veriyorlar? Oğlum yedi yaşındaydı ama ondan daha küçük çocuklar da alıp yiyor. Resmen cinayet aleti, hepsinden şikâyetçiyiz” şeklinde konuştu.