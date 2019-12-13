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Sultanahmet Meydanı'nda silahlı kavga: 2 yaralı
13.12.2019 - 14:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultanahmet Meydanı’nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alınırken polisin çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : sultanahmet,silahlı kavga,
668489 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668489.aspx
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