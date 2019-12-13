Kastamonu Ilgaz Dağı mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. Çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayıyı, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. O sırada ayıyı fark eden köpeklerin de havlama sesleri duyuldu. Ayı, konteyneri devirip bölgeden uzaklaştı.
Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı
13.12.2019 - 23:43 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 23:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’da aç kalan bir ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aç kalan ayı,
668575 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668575.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER