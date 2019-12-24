Sivas'ta etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ağır vasıta sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yüklü çekiciler geçidi tırmanmakta zorluk çekti. Geçidi tırmanamayan bazı sürücüler zincir takmak zorunda kaldı. Kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği bölgede Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
24.12.2019 - 22:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 22:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,kar yağışı,sürücü,
670834 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670834.aspx
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