Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye ve Sancaktepe'de elebaşılığını G.Ö.'nün yaptığı ve aralarında emekli bir polisin de bulunduğu suç çetesi tespit edilmiş, bir tekel bayisini silah zoru ile zimmetlerine geçirdikleri, her iki ilçede 'yağma', 'kumar oynanması için yer temin etme', 'suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' gibi 55 farklı suça karıştıkları iddia edilen 18 şüpheli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 14’ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen 18 şüpheliden 4’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli ise “suç işlemek için örgüt kurma”, “silah ticareti” ve “tefecilik” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.