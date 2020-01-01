Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park’ı (53) ve aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal’i öldüren, bir polisi de yaralayan ve düzenlenen operasyon sonucu yaralı olarak yakalanan zanlı Enver Yıldız’ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı. Polis ekiplerince hastaneden alınan zanlı, ifadesinin alınması için Torbalı’ya götürüldü. Bu arada zanlının, ilk yakalandığında polise “Ben yapmadım” dediği, otelden kaçarken de bir arkadaşına “Beni almayacak mısın?” şeklinde mesaj attığı öğrenildi. Yıldız’la operasyonda yakalanan dört kişiden biri emniyetteki işlemlerin ardından serbest kırakıldı.

TAKSİCİLER YERİNİ TESPİT ETTİ

Peş peşe işlenen cinayetler ve zanlının yakalanması için yapılan operasyona ilişkin de yeni detaylar ortaya çıktı. Cezaevinden yeni çıkan ve Torbalı’ya bir arkadaşını ziyaret için gelen Enver Yıldız’ın, Mehmet Park’ın evini zengin gördüğü için o eve gittiği, diğer konutu ise tesadüfen seçtiği bildirildi. Olayın gasp ve hırsızlık dışında başka bir bağlantısının henüz tespit edilmediği belirtilirken Enver Yıldız’ın cinayetler sonrası kaçtığı otelin bölgede görev yapan taksicilerin yönlendirmesiyle tespit edildiği belirtildi. Otele düzenlenen operasyonda bir polisi yaralayan zanlının kaçarak saklandığı evdeki iki arkadaşını da rehin aldığı öğrenildi. Evdeki arkadaşlarına “İki kişiyi öldürdüm, bir de polisi yaraladım” dediği iddia edilen zanlının bu arkadaşlarına silah çekip dışarı çıkmalarını engellediği kaydedildi. Enver Yıldız, polisin operasyonuyla yaralı olarak ele geçirilirken rehin aldığı iki arkadaşı da gözaltına alınmıştı. Öte yandan Enver Yıldız’ın kanında uyuşturucu madde olup olmadığıyla ilgili test yapıldığı bildirildi.

EL ELE VEDA

Torbalı’da ardı ardına işlenen cinayetlerde hayatını kaybeden Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park İzmir’de; ilçe Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal de memleketi Sivas’ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde toprağa verildi. Dr. Park’ın cenaze töreninde eşi Vildan Park ve çocukları Begüm ve Gökberk Park gözyaşlarına boğuldu. Vildan Park “Mehmet Hoca; çok iyi bir doktor, çok iyi bir hekim, çok iyi bir babaydı” diye konuştu. İHA