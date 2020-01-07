Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
TEM Otoyolu'nda kaza! Tır bariyerlere çarpıp toprak alana çıktı
07.01.2020 - 15:21 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Büyükçekmece,TEM Otoyolu,kaza,
673662 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673662.aspx
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