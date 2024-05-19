Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Emlak > TOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası

TOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOKİ&#039;den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TOKİ, 36 ilde Yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanıyla konut ve iş yeri kampanyasını açıkladı. İşte ayrıntılar...

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ -  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kolay finansman imkânlarıyla 36 şehirde konut ve iş yeri satışı gerçekleştirecek.

TOKİ konut ve iş yerleri için vatandaşlar Emlak Müzayede sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

TOKİ, 36 ilde yer alan 16 konut 183 iş yerini 30 Mayıs tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Alıcılar söz konusu konutları yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerini de yüzde 15 peşinat ve 60 ay vadeyle alabilecek.

Konut ve iş yerleri 31 Mayıs Cuma günü yapılacak açık artırmalar,  Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
15 yaş üstündeki binalar düşüyor! Markalı konut değerini koruyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 yaş üstündeki binalar düşüyor! Markalı konut değerini koruyor - EmlakMarkalı konut değerini koruyorDASK poliçesi tek başına yetmiyor! Özel konut sigortası ile desteklenmeli - EmlakDASK poliçesi tek başına yetmiyor!İstanbul’un 20 yıllık başarı öyküsü - Emlakİstanbul’un 20 yıllık başarı öyküsüKonut alıcısına cazip kampanya - EmlakKonut alıcısına cazip kampanyaUstanın maaşı mühendisi geçti! Sektörde nitelikli eleman açığı var - EmlakUstanın maaşı mühendisi geçtiMillet bahçeleri vatandaşa nefes oluyor! Yaz için hazırlıklar tamamlandı - EmlakMillet bahçelerinde yaz için hazırlıklar tamamlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...