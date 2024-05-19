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15 yaş üstündeki binalar düşüyor! Markalı konut değerini koruyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 yaş üstündeki binalar düşüyor! Markalı konut değerini koruyor
Markalı Konutlar, Gayrimenkul Yatırımı, Haber

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konut satışlarında yaşanan gerileme, fiyatların da gevşemesine sebep oluyor. Ancak sektördeki fiyat düşüşleri eski binalarda yaşanıyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Yeni ve markalı konutlar değerini kaybetmiyor. Yapılan araştırmalara göre konut fiyatlarındaki düşüşün en yoğun görüldüğü ev tipleri; 15 yaşın üstündeki daireler…

Ancak lokasyon olarak potansiyeli yüksek olan bölgelerdeki, markalı ve yeni konutlarda değer kaybı yaşanmıyor. Sektör temsilcileri “2021 yılı itibarıyla enflasyonun da etkisiyle ekonomide fiyat algısı kayboldu. Bir mal veya taşınmazın değeri serbest piyasada belirlendiği için uuk rakamlara çıktı. Ancak son bir yılda konut sektöründe yaşanan düşüşler sebebiyle fahiş fiyat artışları durdu.

Hatta belli başlı konut tiplerinde fiyatlar geriledi. Ancak bu tipler genelde yaşlı binalar, bu binalarda köpük eridi diyebiliriz. Bu sebeple yatırımcı konut alırken, markalı konutlara yönelirse değer kaybı yaşamaz, aksine prim yapar” diyor. Öte yandan eski konut almak isteyenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Artan deprem riski, kentsel dönüşüme girmesi hâlinde uzun süreli kiracılık dönemi, tadilat ve tamiratına harcanacak paralar sebebiyle eski konutlara ilgi her geçen gün azalıyor.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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