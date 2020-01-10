Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bucak ilçesi Ürkütlü köyü nüfusuna kayıtlı olan ve hakkında “Kasten Adam Öldürme” suçundan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. A.K. sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kasten adam öldürme cezasından aranan şahıs yakalandı
10.01.2020 - 18:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : Burdur,
674315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674315.aspx
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