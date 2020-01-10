Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bucak ilçesi Ürkütlü köyü nüfusuna kayıtlı olan ve hakkında “Kasten Adam Öldürme” suçundan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. A.K. sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.