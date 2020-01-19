Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 139’uncu gününe girdi. Anne Cennet Kabaklı, yaptığı açıklamada, evladı için katıldığı eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti. Anne ve babalar olarak evlatlarını almadan gitmeyeceklerini kaydeden Kabaklı, “Evlatlarımızı alacağız, bıraksınlar. Yeter artık bu zulüm. Kıştır, soğuk ve kar yağıyor. Her şeyi göze aldık. Bizi burada bekleten şey anne yüreği, anne acısıdır” dedi.

KARDEŞİMİ HDP KAÇIRDI, PKK’YA VERDİ

Kardeşi Rahim için gelen Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşi için Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden gelerek eyleme katıldığını söyledi. “HDP kardeşimi kaçırarak PKK’ya verdi” diyen Çifçi, şöyle devam etti: Kardeşim engelli. Eğer merhamet, vicdan varsa engelli bir çocuğun dağda ne işi var?

Bu arada İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 teröristin Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.