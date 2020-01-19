Bir süre sonra araçtan inen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheli ise araçla kaçmaya devam etti. Boğazköy’deki ormanlık alanda aracı terk edip yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheli İSTAÇ’a ait hafriyat döküm sahasına girdi. Çamura saplanan ve geceyi orada geçiren şüpheli çalışanlar tarafından ancak sabah fark edildi. Doğukan G. isimli şüpheli, itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonunda kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisten kaçarken çamura saplandı
19.01.2020 - 06:08 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 06:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Önceki gün 4 kişinin bir araç çaldığı ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilde bulunan GPRS’ten şahısların yerini tespit ederek peşlerine düştü.
Etiketler : arnavutköy,
675984 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675984.aspx
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