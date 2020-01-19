Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre sonra araçtan inen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheli ise araçla kaçmaya devam etti. Boğazköy’deki ormanlık alanda aracı terk edip yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheli İSTAÇ’a ait hafriyat döküm sahasına girdi. Çamura saplanan ve geceyi orada geçiren şüpheli çalışanlar tarafından ancak sabah fark edildi. Doğukan G. isimli şüpheli, itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonunda kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.