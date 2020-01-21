Pendik’te parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı silahla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Barış Balcı, “silahla kasten yaralama” suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.
Hira Nur'u silahla yaralayan zanlıya 3 yıl 9 ay hapis
21.01.2020 - 11:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik’te parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı silahla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Barış Balcı, “silahla kasten yaralama” suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : silahla yaralama,
676441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676441.aspx
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