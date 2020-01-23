Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası hafif yağmurlu 8

İzmir: Az bulutlu 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı 8