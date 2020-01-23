Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sungurlu Belediyesi hizmet binasında çalışan personel, yavru bir kedinin başının plastik boruya sıkıştığını fark etti. Kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar boruyu kerpeten yardımıyla parçalayarak yavru kediyi kurtardılar. Sıkıştığı borudan çıkarılan yavru kedi tekrar boruya girmek üzereyken bir vatandaş tarafından borunun üzerinden çekilip alındı. Serbest kalan yavru kedi bu kez de üzerinde tel örgü bulunan camdan içeri girmeye çalışırken tellere sıkıştı. Vatandaşların titiz çalışması sonucu tel örgüden kurtarılan haylaz kedi, tekrar özgürlüğüne kavuştu.