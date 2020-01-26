Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göltürkbükü Mahallesindeki bir otel temizlik işçilerini taşıyan Mehmet K. idaresindeki 48 S 3582 plakalı servis minibüsü, Torba istikametinden Gündoğan istikametine doğru seyir halindeyken Bülent Ecevit Caddesi üzerinde kontrolden çıktı. Yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği değerlendirilen servis aracı yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan işçilerden, Dilek Artok, Fatma Çiftçi, Duygu Yalçın, Zemreta Arpacı, Derya Erdoğan, Tevrat Erdoğan, Sevda Çelik, Ali Can Duraner, Emrah Bülbül, Aycan Arpacı ve Semanur Çelik yaralandı.



Olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi tarafından alınan yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi ve ilçedeki diğer özel hastanelere sevk edildi. Alına ilk bilgilere göre kazazedelerin hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi.



Kazayı soruşturan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şoför Mehmet K.’yu gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.