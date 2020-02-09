Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay Valiliği önünde işsiz olduğunu söyleyip üzerine benzin dökerek kendisini ateşe veren Âdem Yarıcı (42) hayatını kaybetmişti. “Çocuklarım aç” diye bağırdığı öne sürülen Yarıcı’nın ölümü muhalif kesim tarafından hükûmete saldırı aracı olarak kullanıldı. Bu üzücü hadisenin arkasındaki gerçeklere ulaştık.

Uyuşturucu kullandığı teyit edilen Yarıcı’nın geçen hafta hesabına yardım parasının yatırıldığı ancak çekmediği anlaşıldı. İşte olayın perde arkasındaki diğer gerçekler: Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın iki çocuğu var. Sosyal hizmetlerden sosyal ekonomik destek yardımı, çocukları için şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı almakta. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almış.

Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuş. Şahıs hakkında yapılan GBT sorgulamasında 5 adet dosyada şüpheli olarak işlem yapılmış. 2007 yılında Basit Yaralama suçundan kaydı olduğu tespit edilmiş. İntihar eden Âdem Yarıcı’nın annesi Ayyuş Yarıcı’nın müşteki sıfatıyla, kardeşleri Şerif Yarıcı ve Adil Yarıcı isimli şahısların tanık sıfatıyla ifadeleri alınmış; Ayyuş Yarıcı ifadesinde; Âdem’in 5-6 yıl önce psikiyatrik tedavi gördüğünü, psikolojisinin bozuk olduğunu, 3-4 ay kadar önce belediye önünde de kendini yakmaya kalkıştığını, diğer çocuklarıyla kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettiklerini ancak Âdem’in kabul etmediğini, kimseden şikâyetinin olmadığını beyan etmiş. Şerif Yarıcı ve Adil Yarıcı isimli şahıslar anneleri Ayyuş Yarıcı’nın ifadesine paralel ifade vermiş.

* Âdem Yarıcı 2011-2018 arasında toplam 28 bin 367 TL engelli aylığı yardımı almış.

* Eski eşi Bahar Çeviren’e, Cebrail ve İsrafil Anıl Yarıcı isimli çocukları için 2010-2020 arasında 4 bin 955 TL Şartlı Sağlık ve Şartlı Eğitim Yardımı yapılmış.

* Aileye ayrıca 2012-2019 arasında toplamda 10 bin 764 TL nakdi ve ayni yardım yapılmış.

* Antakya Sosyal Yardımlaşma Vakfından şimdiye kadar 33 bin 322 lira Düzenli Merkezi Yardım ve 10 bin 764 TL olmak üzere aileye toplamda 44 bin 87 TL yardım gitmiş.