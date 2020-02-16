Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Slovenya’da 12-13 Şubat tarihlerinde slalom yarışları düzenlendi. Yarışmalara Alp Disiplini Millî Takımı sporcusu Sıla Kara da katıldı. Final ayağı öncesinde ısınmak için teleferikle piste çıkan millî kayakçı, yanında oturan ve dengesini kaybeden Sloven çocuğu 15 dakika havada tuttu. Olayın duyulmasının ardından Kara, Slovenya’da “kahraman” ilan edildi. Ülkede büyük ilgi gören millî sporcuya, Krvavec Emniyet Müdürü tarafından teşekkür madalyası verildi. Olay anını anlatan Kara “Çocuk kaymaya başadı. Panik ve korku içinde bağırdı. Hemen tuttum. Çocuk ‘Lütfen iki elinle tut beni’ diye bağırıp ağladı. Bu esnada batonlarımı attım ve eldivenlerimi ağzımla çıkarttım. Sonra iki elimle sıkıca tuttum. Bir süre sonra tesisin çalışanları ve emniyet ekipleri geldi. Aşağıya tor ağı açtılar ve onun üzerine çocuğu bıraktım. Hemen aşağıya inip durumunu kontrol ettim. Bana durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını söylediler” dedi. Kendisine sosyal medyadan çok sayıda mesaj geldiğini aktaran sporcu, konuşmasını şöyle tamamladı: Slovenya haber kanalları ‘bu kahraman kızı bulun’ diye paylaşmış. Havaalanında karşıladılar. Ben insanlık görevimi yaptım. Türk sporcu olarak böyle bir şey yapmam insanların daha çok ilgisini çekti. Gösterilen ilgiye çok mutlu oldum.