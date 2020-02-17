Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de cesedi poşetin içinde, kullanılmayan bir evin tandır kuyusunda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın ölümüne ilişkin, minik çocuğun katil zanlısı olan annesi Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mine Durak ve Serkan Elçetin ile birlikte taraf avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik hazır bulundu.

Eymen’in soda içerken kaza ile öldüğü yönündeki ifadeyi Serkan Elçetin’in baskısıyla verdiğini söyleyen Mine Durak, “Ben kesinlikle Eymen’i dövmüyordum. Serkan, sadece Eymen’i değil beni de dövüyordu. Eymen’in vücudundaki morartılar ve gözlerindeki şişlik Serkan’ın dönmesi sonucu olmuştu” dedi.

“Eymen’in cesedini 2 gün Serkan’ın arabasında gezdirdik”

Gezmek için Çeşme’ye gittiklerini ve dönüş yolunda benzinlikte durduklarını anlatan Mine Durak, “Bu sırada Eymen bağırıyordu. Serkan, ‘Neden bağırıyor’ diye kızmıştı. Ben bu sırada ikisini arabada bırakarak tuvalete gittim. Döndüğümde Eymen sessizdi, suni teneffüs yapmaya çalıştım. Serkan bu çocuk bayılmış diye cevap verdi. Ben tuvaletteyken ne şekilde öldüğünü görmedim. Serkan bana, ‘Maden suyu içerken boğuldu’ dedi. ‘Olayın böyle olduğunu söyleyelim’ dedi. Eymen’in cesedini 2 gün Serkan’ın arabasında gezdirdik. Çünkü gömecek yer bulamamıştık. Eymen’in cesedini bıraktığımız yeri Serkan tarif etmişti. Serkan beni tehdit ettiği için Eymen öldükten sonra ellerini bağladım. Eymen’i arabanın bagajına koyduğumuzda yaşamıyordu” diye konuştu.

“Eymen bagajdayken araba ile servise çıktım”

Mine Durak’ın kendisi ile ilgili suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Serkan Elçetin ise “Mine, Eymen’i özlediğini söyleyerek Eskişehir’den getirmişti. Mine ile her gün aynı evde kalmıyorduk. Ben kesinlikle Eymen’i dövmedim. Birkaç kez çocuğun elinde yüzünde morluk olduğunu gördüm. Çocuk annesi ile kalmak istemediği için 3-4 gün benimle sabah uyanıp servise dahi geldi” dedi.

Eskortluk yaptığını söylediği Mine Durak’ın Çeşme’de kendisine müşteri bulduğunu ve onu Çeşme’ye bırakmasını istediğini anlatan Elçetin, “Çeşme’ye gittik. Sonrasında dönüşe geçtik. Ilıca’yı geçtikten sonra çocuğun boğazından ses gelmeye başladı. Ben Mine’ye ‘Çocuğa bak boğazında bir şey kalmış olabilir’ dedim. Aracı sol tarafa çektim. Kendisi Eymen’i alıp benden su istedi. Araçta su olmadığı için yanımda bulunan sodayı açıp verdim. Eymen’i parmağı ile kusturmaya çalıştı. Aşağı indiler, 3-4 dakika sonra çocuk kucağında baygın bir şekilde geldi. Eymen’i içeriye koydu, ‘Çocuk yaşamıyor’ dedi. Heyecan ve korku ile basiretim bağlandı. ‘Çocuk öldü, İzmir’e hemen geri dönelim’ dedim. Çocuğum gömülme sürecinde ben hiç araçtan inmedim. Gömme işini Mine yaptı” diye konuştu.

İzmir’e döndükten sonra Mine Durak’ın eve çıkarak valiz aldığını anlatan Elçetin, “Çocuğu evden aldığı valize koymak için ellerini ve kollarını bağladı. Eymen öldükten sonra 2 gün araba ile gezdirdik. Eymen’i arabanın bagajına valiz ile birlikte Mine koydu. Eymen bagajdayken araba ile servise çıktım. Bu sırada Mine de yanımdaydı. Eymen öldüğü zaman ikimizde uyuşturucunun etkisindeydik” ifadelerini kullandı.

“Annem ben durmuyorum diye kaldırıp beni yere attı”

Mine Durak’ın oturduğu sitenin görevlisi R.Ç. ise sitenin bahçesinde gördüğü Eymen’in gözünün şiş olduğunu fark ettiklerini söyleyerek, “Eşim, Eymen’e ‘Gözüne ne oldu?’ dedi. O da ‘Annem ben durmuyorum diye kaldırıp beni yere attı’ dedi. Sonra Salih diye bir adamla gittiler. Eymen’i bir daha hiç görmedik” dedi.

“Su içiriyordum, tıkandı, sırtı yeşerdi, morardı, gömdüm”

Serkan Elçetin’in kardeşi E.E. de Eymen’i birkaç kez gördüğünü ve yüzünün sağ tarafında morluk olduğunu söyleyerek, “Eymen’i gördüğümde abim yoktu. Mine’ye sordum. ‘Çocuk çok yaramazlık yapıyor. Abin de ben de vuruyoruz’ dedi. Kollarında da morluk gördüm ama abime bir şey sormadım. Eymen’i o halde gördükten yaklaşık 2 hafta sonra polisler gelip Eymen ve Mine’yi sordu. Ben onlara günlük kiralık ev temin etmiştim. Eymen’i bu sırada hiç görmedim. Polisler çok sık gelmeye başlayınca polisi arayıp onlara temin ettiğim evin adresini göstereceğimi söyledim. Eve gidip Mine’yi ilk gördüğümde ağlıyordu. ‘Çocuk nerede?’ diye sorduğumda hıçkırarak ağladı. Mine ağlayarak ‘Su içiriyordum, tıkandı, sırtı yeşerdi, morardı, gömdüm’ dedi. Daha sonra polislere ‘Mine bana böyle söyledi’ dedim. Polisler Mine’yi götürdü” diye konuştu.

Duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ederken, Mine Durak’ın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek akıl sağlığı ve akıl zayıflığı bulunup bulunmadığı yönünde rapor hazırlanmasını istedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, katil zanlısı anne Mine Durak’ın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek akıl hastalığı ve akıl zayıflığı bulunup bulunmadığına dair rapor hazırlatılmasını isteyerek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir’de 2019’un Ağustos ayında meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Eymen’in annesi Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin tarafından darp edildiği ihbarını alan polis ekipleri, Mine Durak’ı gözaltına alırken, minik Eymen ise evde bulunamadı. Mine Durak’ın Eymen’in öldüğünü ve cesedini harabe bir evin bahçesinde bulunan tandır kuyusuna atıldığını söylemesinin ardından, gösterilen yerde minik çocuğun cansız bedeni, elleri bağlı ve poşete sarılı halde bulundu. Mine Durak ve Serkan Elçetin, çıkarıldığı mahkeme tarafından, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. İkili hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.