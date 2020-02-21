Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.