Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İstanbul Bahçelievler'de tekstil firmasında yangın çıktı
21.02.2020 - 02:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçelievler'de bir tekstil firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Etiketler : istanbul,yangın,
682830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682830.aspx
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