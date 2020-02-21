Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’in gıda ambarı olan 55 bin hektarlık Bafra Ovası’nda bu yıl 24 bin dekar alana mor lahana, 22 bin dekar alana da beyaz lahana ekildi. Geçen sene 10 bin dekar alana ekilen mor lahana ve 10 bin dekar alana ekilen beyaz lahana altın sezonunu yaşamış ve çiftçiye büyük kar bırakmıştı. Edilen karın ardından Bafralı çiftçiler lahana üretimini iki katına çıkarınca fiyatlar 1 liranın altına düştü. Artan maliyetlere de üretim fazlalığına eklenince çiftçi zarar etti ya da kar sağlamadan ürünlerini satmak zorunda kaldı. Geçen sene 1 lira 20 kuruş ile 4 lira arasında satılan mor lahana bu sene son günlere kadar bekletilmesine rağmen en fazla 80 kuruştan alıcı bulabiliyor.

“Geçen sene 4 liraya kadar mor lahana satıldı, bu sene 80 kuruş”

Geçen seneye oranla mor lahananın fiyatının oldukça düştüğünü dile getiren Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turan Türk, “Bu sene mor ve beyaz lahana fiyatlarında geçen seneye oranla çok büyük düşüş var. Geçen seneye oranla ekimde yüzde 15 oranında bir artış yaşandı. Birkaç gün öncesine kadar doğru düzgün kış da yaşanmadı. Havaların yaz gibi gitmesi ve üretimin artması fiyatların düşmesine neden oldu. Çiftçi bu nedenle zarar etti. Geçen yıla oranla masraflar da bir hayli arttı. Geçen sene mor lahana ortalama 1,20 TL ve 4 TL civarlarında satılırken, bu sene mor lahana 60-80 kuruş arasında seyrediyor. Artan maliyetler de göz önüne alındığında çiftçi mor lahana dan 30 kuruş civarında kazanıyor. Gübre, ilaç, mazot ve işçi fiyatları 2 katına kadar çıktı. Çiftçiler, fiyat artar diye son günlere kadar mahsulleri toplamadı ama artık zamanı geçeceğinden dolayı mor lahanayı toplamak zorunda kaldı” dedi.

“1 kilo 200 gramın üstündeki lahanalar 60 kuruştan satılıyor”

Lahanaların büyüklerinin 80 kuruşun da altında satıldığını vurgulayan Turan Türk, “Çiftçilerin birçoğu mor lahanayı zararına satmak zorunda kaldı. Çünkü mal olgunlaştıktan sonra belli bir süre elinizde bekletebilirsiniz. Biraz daha bekletirseniz çürüyebilir. Geçen sene hava şartları ve ekimin bu seneye göre az olmasından dolayı mor lahana dan güzel kar edildi. Çiftçiler bir dönem çeltik ekiyor, bir dönem lahana ekiyor. İnsanlar da arayış içerisine giriyor. Bir sonraki sene neyin para edeceği bilinemiyor. Onun için herkes kendi bildiği yöntemlerde bildiği ürünü ekiyor. Bu sene mor lahana eken çiftçiler zarar etti. Şu anda 60-80 kuruş arasında ürününü satan zarar etmeyebilir ama para da kazanamaz. Mor lahananın 1 kilo 200 gram olanları 80 kuruşa satılıyor. Bunun üstünde olanlar ise 50-60 kuruş arasında satılıyor” diye konuştu.

Bu sene mor lahanadan zarar eden çiftçiler ise bir sonraki seneye hangi ürünü ekeceklerini düşünmeye başladılar.