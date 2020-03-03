Yüz binin üzerinde göçmen sınırı geçmeyi başardı ancak bazı göçmenler sınırı geçtiğinde Yunan sınır askerlerine yakalandı. Sınır askerlerine yakalanan bir gruptan bir kişi, Yunan askerlerinin üzerinde Türk bayrağı baskılı tişörtü gördükten sonra dövdüklerini ve paralarını aldıktan sonra tekrar nehre bıraktıklarını söyledi.
Türk bayrağı var diye dövdüler
03.03.2020 - 23:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan'a geçen ancak Yunan sınır askerleri tarafından yakalanıp, Türk bayrağı baskılı tişört giydiği için dövülen ve parası alındıktan sonra nehre bırakılan göçmen ve arkadaşları, perişan halde Türkiye'ye sığındı.
Kaynak: İHA
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685556 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685556.aspx
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