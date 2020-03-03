Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüz binin üzerinde göçmen sınırı geçmeyi başardı ancak bazı göçmenler sınırı geçtiğinde Yunan sınır askerlerine yakalandı. Sınır askerlerine yakalanan bir gruptan bir kişi, Yunan askerlerinin üzerinde Türk bayrağı baskılı tişörtü gördükten sonra dövdüklerini ve paralarını aldıktan sonra tekrar nehre bıraktıklarını söyledi.