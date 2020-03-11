Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay düzce Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Demir Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu Jamal Hasani’ye ait evde oturan çocuklar, evin bodrum katına girerek piknik onamaya başladı. Oyun sırasında çocukların yaktığı ateş bir anda bodrum katında bulunan yanıcı maddeleri tutuşturdu. Bodrum katından çıkan dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bodrumda bulunan çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.