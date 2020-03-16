Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimler ile akşam saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde bekleniyor.) 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 6

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15