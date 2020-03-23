Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını, bütün Türkiye’de yardımlaşmayı da beraberinde getirdi. Salgın sebebiyle belediyeler ve çok sayıda gönüllü, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların market ya da eczane alışverişi için bir sistem geliştirerek devreye soktu.

¥ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dışarı çıkamayan yaşlılara yönelik alışveriş hizmeti sunacaklarını açıkladı. “Yanınızdayız” diyen Aktaş, “Bize, Alo 153, 444 16 00 ve 0224 716 11 55 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz” dedi.

¥ Konya’da Meram Belediyesi, evden çıkamayan 60 yaş üstü vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarını karşılamada ve fatura ödemelerinde aracılık ediyor. Başkan Mustafa Kavuş “Hizmetimizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 444 3 042 numaralı telefonu arayacak, biz de bir öğlen bir de akşam olmak üzere günde iki defa ihtiyaçlarını onlara ulaştıracağız” dedi.

¥ Ordu, Rize ve Trabzon’da, 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu. Bu durumdaki vatandaşların 112, 154 ve 155 numaralı telefonları arayarak acil ihtiyaçları için yardım talebinde bulunabileceklerine işaret edildi.

¥ Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının oluşturulan WhatsApp grubu üzerinden karşılanacağını söyledi.



BELEDİYE AYAĞINIZA GELİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Geniş Ailem” projesi başlattı. 153 Çağrı Merkezini arayan yaşlılar, Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istiyor. Adrese giden belediye ekipleri, vatandaşın ihtiyaçlarını öğreniyor ve markete giderek gerekli ürünlerin teminini sağlıyor.



ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEVREDE

Erzurum’un Aziziye ilçesinde Belediyesinin Beyaz Masasını arayan yaşlılar belediyeden ekip talebinde bulunuyor. Adrese elektrikli araçlar ile giden ekipler evdeki temel ihtiyaçların neler olduğunun listesini alıyor. Ardından alışveriş yaparak teslim ediyor.



ALIŞVERİŞ EKİBİ KURULDU

Ankara’da Altındağ Belediyesi, kurduğu özel ekiple yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 60 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, eczane ve market alışverişlerine yardımcı oluyor. Ekip, 24 saat görev başında olacak.



155, 156, 112 numaraları ara sonra dışarı çık

Evden çıkması zorunlu olan yaşlılar, taleplerini iletecek. Bu kişiler için ‘seyahat belgesi’ düzenlenecek

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesine ek yaptı. Ek genelgeyle sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar arasında olanlara yürüttükleri görev sebebiyle bazı istisnalar getirildi. İşte ek genelge:

¥ Doktorlar, sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenlerle eczacılar sınırlamadan muaf tutulacak.

¥ Seyahat etmesi, evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

¥ Bu talepler valilik veya kaymakamlıklarda oluşturulan “Vefa İletişim Merkezleri”nce takip edilecek. Düzenlenecek “seyahat belgeleri”, talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.

¥ Kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek.

¥ Bu kapsamda görevlendirilecek bütün kamu, sivil bütün görevlilere “görev belgesi-yaka kartı” düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri görev alanları ilgili mahalle muhtarlarıyla paylaşılacak.

¥ Bu vatandaşların zorunlu, temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde “Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi” görevlendirilebilecek.





MADEN SUYU VE SUCUK İSTEDİLER

Sivas’ta 68 yaşındaki Ethem Koçak yasağa uyarak evinden dışarı çıkmadı. Koçak, 112’yi arayarak maden suyu istedi. Ekipler de bu isteği yerine getirdi. Yine Sivas’ta yalnız yaşayan Necmettin İyilik, evine gelen polislerden ise 6 adet kangal sucuk almalarını istedi.



Yaşlı vatandaşlar yasak dinlemedi!

Şanlıurfa’da yasağa uymayan yaşlı vatandaşlara polis ve zatıba müdahale etti. Ekip araçlarına bindirilen yaşlı vatandaşlar, evlerine bırakıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen, Türkiye’nin hemen her şehrinde yaşlılar sokaklardaydı. Polis ve zabıta, yaşlıları uyarıp evlerine gönderdi. Ülkenin hemen her köşesinde ise ilginç vakalar yaşandı...

¥ Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polis gurbetçi çift N.Ö. ve R.Ö’yü çarşıda yakaladı. Haklarında tutanak tutulan çifte, Hıfzıssıha Kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

¥ Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı iki saatlik denetimde; cadde, sokak ve parkta gezen yaklaşık 100 kişi uyarılarak evlerine gönderildi.

¥ Denizli’de polis, yasağı delip semt pazarlarına giden yaşlıları uyarıp evlerine geri gönderdi. 65 yaş üstü bazı vatandaşlar ise polisi görünce kimlik göstermeden kaçtı.

¥ İzmir’in Konak ilçesinde yaşlılar pazara çıkıp alışveriş yaptı. Pazarcılar, yaşlıların ‘Bana bir şey olmaz’ dediğini ifade etti.

¥ Antalya’da 65 yaş üstü vatandaşlardan evleri olmayanlar, ‘Bimekân Evi’ne götürüldü.

¥ Ankara ve daha birçok şehirde polis ekipleri ve zabıta; park, cami, market ve yürüyüş parkurlarında bulundukları yaşlıları uyarıp evlerine gönderdi. İHA



Evde sıkılmış

İstanbul’un bazı ilçelerinde meydanlar boş kaldı; ancak yasağı delen yaşlılar banklarda oturdu. Yasak tanımayan yaşlı bir vatandaş “Gidecek yer yok ne yapalım. Evde de sıkılıyorum dışarıya çıktım” dedi. İHA

Polis kuşattı

Adana’da dün sabah 65 yaş ve üstü yaşlı vatandaşlar parklara akın etti. Polis, banklarda oturan yaşlıları kuşattı. Kimlik kontrolü yapılan ve 65 yaş üzerine olan vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi. İHA



Büyükşehir’de megafonlu uyarı

Sultanbeyli Meydanı’nda polis, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler için nöbet tutuyor. Polis ekipleri sık sık megafonla koronavirüse karşı ‘evde kalın’ çağrısı yapıyor. Bu arada, müeezzinler, cami minarelerindeki hoparlörlerle vatandaşlara seslenerek “Sağlığınız için lütfen evinizden dışarı çıkmayın” anonsları yaptı. İzzet Aydın İSTANBUL İHA



