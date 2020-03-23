Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan beyaz eşya tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangında çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenenlerin üzerine ilk müdahaleyi yapan ve battaniye örten itfaiye ekipleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.