Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan beyaz eşya tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangında çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenenlerin üzerine ilk müdahaleyi yapan ve battaniye örten itfaiye ekipleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
23.03.2020 - 19:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan beyaz eşya tamirhanesinde yangın çıktı. Yangında çok sayıda kişi mahsur kalırken, 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi yapan ve üzerlerine battaniye örten itfaiye ekipleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Etiketler : Esenyurt,
690448 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/690448.aspx
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