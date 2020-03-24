Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Datça açıklarında gemileri terk etmek için kullanılan bir can salı içerisinde kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı.

Ekipler, Türk karasularına geri itilen ve sürüklenmeye terk edilen saldaki 11'i çocuk, 4'ü kadın toplam 31 sığınmacıyı kurtardı.

Kurtarılan sığınmacılar, Sömbeki Adası'ndan can salına zorla bindirildiklerini ve Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından denizin ortasında sürüklenmeye terk edildiklerini ileri sürdü.

Sığınmacılara battaniye ve gıda verildi.